Turizmde yeme içmeden 5.9 milyar dolar gelir elde edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılı turizm istatistiğini detayları ile yayınladı. Turizm gelirinin yüzde 81.41lik kısmı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.11lik kısmı yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. 2018 turizm gelirinde yabancı ziyaretçilerden 24 milyar 28 milyon 311 bin dolar, yurt dışında ikamet eden Türklerden 5 milyar 345 milyon 472 bin turizm geliri elde edildi. Kişi başı ortalama turizm harcaması 647 dolar, yabancıların 617 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ise 801 dolar oldu.

Geceleme sayısında rekor kırıldı

2018 yılında toplam geceleme sayısı yüzde 22.38 artışla 190.7 milyon oldu. Tesislere geliş sayısı ise yüzde 16.15 artışla 71.4 milyona yükseldi. Yapılan gecelemelerin dağılımı ise yüzde 58.86 ile yabancılardan, yüzde 41.14 ile yerli ziyaretçilerden oluştu. Ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 3.61 gün, yerli ziyaretçilerde ise 1.92 gün, tüm ziyaretçilerde ise 2.65 gün oldu.

Doluluk oranı yıl ortalaması ise yüzde 50.8 oldu. Tesise gelenler de, yerlilerde 40 milyon 822 bin 111 kişi, yabancılarda ise 31 milyon 135 bin 545 kişi olarak açıklandı. Geceleme sayısı ise 78 milyon 441 bin 583 ile yerli ve 112 milyon 245 bin 139 ile yabancılardan oluştu. Toplam geceleme ve yerli geceleme sayısında da tüm zamanların rekoru kırıldı.