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Turizmde personel açığı artıyor

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), kentte 3 bin 104 işyerinden veri toplayarak, eleman ihtiyaçlarını tespit etti

Turizmde personel açığı artıyor

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), kentte 3 bin 104 işyerinden veri toplayarak, eleman ihtiyaçlarını tespit etti

20 Ekim 2017 Cuma 23:46
Turizmde personel açığı artıyor
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HAZIRLANAN raporda, Antalya iş dünyasının önde gelen faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmeti ile inşaat sektörü oldu. Raporda, Antalya'da 20 ve üzeri istihdamlı işyerlerinin yüzde 29'unun turizm ve yiyecek hizmeti sektöründe, çalışan kadınların 3'te 1'inin bu sektörde istihdam edildiği kaydedildi. 20 ve üzeri istihdamlı işyerlerinin yüzde 18.1'inde, 3 bin 500 kişilik açık iş olduğu tespit edildi. En yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 6 ile kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor olarak belirlendi. İşverenlerin en çok talepte bulunduğu personel ise garson, şoför ve kat hizmetleri elemanı. Temininde en çok güçlük çekilen personelin garson, kat hizmetleri elemanı, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi ve elektrikçi olduğu ortaya çıktı. Raporda, Antalya genelinde 20 ve üzeri istihdamlı iş yerlerinde 4 bin 943 kişilik istihdam artışı beklendiği de yazıldı. İşveren, 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamın yüzde 3.3 oranında artmasını öngörüyor. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler madencilik, gayrimenkul faaliyetleri ve inşaat olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Çalışma Ve İş Kurumu İl MüdürlüğüİŞKUR
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