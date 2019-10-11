Turizmde geçen sezonu aradık: 'Gelen gideni arattı'

Ceren ŞAHİN

2019 TURİZM sezonunda neredeyse sona gelindi. Peki, sezon, kent ekonomisi ve esnafın beklentilerini karşıladı mı?

‘KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN KOSGEB ÇAĞRISI’

Sezon değerlendirmesi yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, turizmde rekorların kırıldığı 2019’un ekonomik açıdan beklentileri karşılamadığını belirtti. Başkan Şahin “Bölgemize gelen turist sayısındaki artışa rağmen ekonomik beklentinin altında kalındığını görüyoruz. Turizm sektörü beklediği ekonomik rakamlara bu yıl ulaşamadı. KOSGEB bir an önce devreye girerek, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vermeli" dedi.

‘BALIK VERMİYOR, TUTMAYI ÖĞRETİYORUZ’

Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2019 turizm sezonunun son günlerine geldik. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda turist sayısında ciddi bir artış göze çarpıyor. Ama ‘rakamsal’ anlamda göze çarpan bu artış, ekonomik olarak sektöre yansımadı. Sayıya bakarak, turizm iyi geçti diyemeyiz. Durum bu haldeyken hükümetimizin sessiz kalmayacağını biliyoruz. Devletimizden talebimiz KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kredi vererek, sektörü rahatlatmaları yönündedir. Bu konuda ilgili birimlere de görüşlerimizi iletip netice almaya çalışıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum, biz ALTSO yönetimi olarak ‘Balık vermekten çok balık tutmayı öğreten’ bir yönetim anlayışı içerisinde olduk bu zamana kadar. Nitelikli turist sayısını arttırmak için de çeşitli projeler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Önümüzde yıllarda nitelikle turist sayısının artmasıyla sektör kendi çarklarını döndürebilecektir."

‘TURİSTİN ÇOKLUĞU ESNAFI DOYURMADI’

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir yapmış olduğu sezon değerlendirmesinde “2019 yılı ekonomik olarak beklentilerimizi karşılamadı. Esnafımız açısından sezonun verimli geçtiğini söyleyemeyiz. O veya bu şekilde gelen misafirlerimiz sokağa çıkmadı. Dolayısıyla sayısal anlamda rekorlar kırılmış olsa dahi bu ekonomiye yansımadı. Turistlerin çokluğu esnafı doyurmadı. Esnaflarımız sezon bitmeden kredi peşine düştüler. Zira bir türlü düzlüğe çıkamadılar. Sıkıntılar devam ediyor. KOSGEB çağrısını destekliyor, yanı sıra küçük ölçekte çalışan esnaflara verilecek faizsiz krediler için bizler de çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GELEN GİDENİ ARATTI, 2018 DAHA İYİYDİ’

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise Başkan Şahin’e destek vererek sezonun esnafı tatmin etmediğini söyledi. Yenialp “2019 turizm sezonu esnafa beklediğini vermedi. Sayısal anlamda rekorların kırıldığı bir yıldı. Lakin turisti otelden çıkaramadık. Gelen gideni arattı. Ne bekledik, ne gördük desek yeridir. 2018 turizm sezonu, 2019’dan daha iyiydi. Esnaflarımızın ciddi sıkıntıları mevcut. Devletimizin esnaflarımızın önünü açması gerekir. Esnaflara KOSGEB faizsiz kredi imkanları tanımalıdır. Devletimizden beklediğimiz şey budur. Esnaf iç açıcı bir sezon geçirmedi. Sayın Şahin’e de esnaf ve ticaret erbaplarının haklarını savunduğu için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında destekçileri olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.