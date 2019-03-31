Turizm planıyla gelir yarı yarıya artacak

TÜRKİYE'NİN yaşadığı ekonomik saldırıların ardından stratejik sektör olarak konumlandırılan turizmde hedefler büyüdü. 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefi konulan turizm sektöründe hedefler revize edilerek 70 milyon turist ve 70 milyar dolarlık gelire yükseltildi. Bu hedefin yakalanması için turistin bıraktığı kişi başı gelirin yüzde 50 artması gerekiyor. Turist sayısının yakalanacağını ancak geliri tutturmanın zor olacağı yönündeki iddialara cevap, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan geldi. Açıklamalarda bulunan Ersoy, "70 milyar dolar gelir hedefini yakalamak için nitelikli turizme, konaklama gün sayısı ile nitelikli turiste odaklanılması gerekiyor. Bu kapsamda Turizm Ana Planı'nı oluşturmak için çalışmalarımız süratle devam ediyor" dedi.

ÖNCELİK İNANÇ VE GASTRONOMİDE

"Turizm Ana Planı, turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde hazırlandı" diyen Ersoy, şunları anlattı: "İnanç turizmi öncelikli konularımız arasında. Ülkemizin bu konudaki potansiyelini biliyoruz ve bunu tam anlamıyla kullanabilmek amacıyla yeni inanç rotalarını belirliyoruz. Bu alanda hedef pazar ve ziyaretçi kitleleri belirleyerek pazara uygun tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz. Önem verdiğimiz bir diğer turizm türü ise gastronomi. Özellikle yeni dönemde ulaşmaya çalıştığımız gelir grubu yüksek turiste yönelik, ülkemizin gastronomi zenginliğini ortaya çıkararak bir cazibe merkezi haline gelmek istiyoruz. Sağlık turizminin medikal sağlık yönünden geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Termal turizm merkezlerinde belirlenen öncelikli bölgelerde, jeotermal kaynakların tedavi amaçlı kullanımına imkân verecek çekim noktaları geliştirilmesi amacıyla 'Kür ve Rehabilitasyon Merkezleri'nin oluşturulmasına yönelik planlama çalışmaları devam ediyor." Söz konusu eylemlerin, turizmin 12 aya yayılması ve çeşitliliğin artmasını sağlayacak şekilde planlandığını anlatan Ersoy, "Bu çalışmalar ve projelerin beraberinde turizm gelirlerimizi ve kişi başı harcama tutarının artmasının sağlayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

HER YIL 4 BİN ÇALIŞANA EĞİTİM VERİLİYOR

Gastronomi, inanç ve kongre turizmi gibi farklı turizm türlerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin turizm pazarlarının çeşitlendirilmesi üzerine planlamalar yaptıklarını aktaran Ersoy, "Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerindeki payımızın artırılması için özel tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz" dedi. Nitelikli turiste hizmet sunabilecek nitelikli personellerin yetişmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Ersoy, "Üç dil bilmelerini zorunlu kıldığımız turizm meslek lisesi öğrencilerimiz eğitimlerini nisan-ekim döneminde anlaşmalı otellerde alacak. Oteller tarafından maaş da ödenecek öğrencilerimiz hem nitelikli personel olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek hem de sektörün önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak" şeklinde konuştu. Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini artırmak amacıyla mesleki turizm eğitimi programları düzenlediğini aktaran Ersoy, "İşbaşı Eğitimi Kursları adıyla gerçekleştirilen bu eğitim programlarına her yıl yaklaşık 4 bin sektör çalışanı katılıyor. Bugüne kadar 94 bin 550 kişiye Katılma Belgesi verildi" ifadelerini kullandı.

TANITIM STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Tanıtım stratejisini değiştirdiklerini aktaran Ersoy, "Geleneksel tanıtım yöntemlerinin yanı sıra dijital tanıtıma da önem veriyoruz" dedi. Hedef ülkelerde yaşayanları etkileme kapasitesi olan influencerları Türkiye'de ağırlayacaklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Günümüz turizminde bir destinasyonun tercih edilmesi için en önemli faktörler deneyim ve hikâye. Türkiye, deneyimler bakımından sınırsız alternatif sunuyor. Eşsiz tarihi zenginliğimiz neticesinde pek çok ürünümüzün benzersiz hikâyeleri var. Ülkemize gelecek influencerların bu deneyimleri yaşamalarını sağlayıp, hikâyelere dâhil edeceğiz."

SINGAPUR FONU İLE GELİRİNİ 73 KAT ARTIRDI

Çok yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Turizmi Geliştirme Fonu ile ilgili de sorulara cevap veren Bakan Ersoy, şunları anlattı: "Dünyada en çok turizm gelirine sahip 10 ülkenin 7'sinde fon uygulaması var. Ve bu ülkeler dünya turizm gelirlerinin 3'te birinden fazlasını elde ediyorlar. Dubai ve Singapur, kültür ve turizm alanında tanıtımda kullanabilecek bir ürünleri yok iken, global havayolları ağı ve fon yönetiminin oluşturduğu kaynaklarla yaptığı başarılı turizm yatırımları ve tanıtım faaliyetleri yaptı. Singapur fonla turizm gelirlerini 73, ziyaretçi sayısını ise 170 kat artırdı. Biz de global havayolları şirketimiz THY'nin de gücünü arkamıza alarak daha büyük bir başarı hikâyesi yazacağımıza inanıyoruz."