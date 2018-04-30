turizm gelirlerinde sevindiren artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden elde edildi.

PAKET TUR HARCAMASI 440 MİLYON DOLAR

Araştırmaya söz konusu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar ve kişi başına ortalama harcama ise 723 dolar olarak açıklandı.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 26,4 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin kişi oldu. Bunların yüzde 80,2’sini 4 milyon 908 bin kişi ile yabancılar, yüzde 19,8’ini ise 1 milyon 213 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 26 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon dolar oldu. Bunun 842 milyon dolarını kişisel, 236 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜRKLERİN SAYISI YÜZDE 9 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.