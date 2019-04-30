Turizm geliri arttı

TURİZM gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,3'ü yabancı ziyaretçilerden, %19,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin $'ını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 697 $ oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,5 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların %82,2'sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, %17,8'ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin $ oldu. Bunun 899 milyon 807 bin $'ını kişisel, 166 milyon 899 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı I. çeyreğine göre %2,5 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 $ olarak gerçekleşti.