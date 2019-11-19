Turizm araçlarında yaş sınırı değişti
Turizm taşımacılığında kullanılan araçlar için daha önce 10 olan yaş sınırı 12’ye çıkarıldı
EKONOMİ 19.11.2019, 18:54 19.11.2019, 18:56
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nın “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı 12’ye yükseltildi. Eşit rekabet ortamının sağlanması için sadece otobüsle yolcu taşıma imkanı bulunan B ve D türü yetki belgelerine en fazla 10 adetle sınırlı olmak üzere otomobil cinsi taşıtların ilavesine imkan sağlandı.
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