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Turizm Akademisi dersbaşı yaptı

Antalya'da , turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Uluslararası Turizm Akademisi'nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Turizm Akademisi dersbaşı yaptı

Antalya'da , turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Uluslararası Turizm Akademisi'nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:57
Turizm Akademisi dersbaşı yaptı
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ANTALYA'DA Özel Rus Okulu'nu da içinde bulunduran Eduant Eğitim Kurumları'nın bünyesinde meslek yüksek okulu düzeyindeki Antalya International College of Tourism (Uluslararası Turizm Akademisi), 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemine başladı. Akademide başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Kazakistan ve diğer BDT ülkeleriyle Hollanda, Cezayir, Kenya, Ürdün, Hindistan, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Srilanka, Avustralya, Nepal, Gana gibi ülkelerden toplam 250'ye yakın öğrenci bulunuyor. Meslek yüksek okulu düzeyindeki akademide iki yıl hem teorik hem de Antalya'nın beş yıldızlı otellerinde uygulamalı eğitim gören öğrenciler, isterse turizm sektöründe hemen iş hayatına atılabiliyor. Ya da Avrupa'daki üniversitelerde bir yıl daha eğitim görerek lisans düzeyinde diploma almaya hak kazanıyor. Turizm Akademisi sahibi Viktor Bikkenev, 250'nin üzerindeki yabancı öğrencinin eğitim döneminin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirtti. Bikkenev, "Bu süre zarfında her bir öğrencinin minimum harcaması, Antalya'ya bıraktığı para ise 20 bin dolar. Biz bunun adına 'eğitim turizmi' diyoruz. Yani Antalya'ya her yıl tatil için gelen milyonlarca turistin yanısıra, bu güzel kente birçok ülkeden öğrenciler, özellikle turizm alanında eğitim görmek için geliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm AkademisiTurizm Sektörü
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