Turfanda kiraz tezgahta

GAZİPAŞA'NIN önemli kiraz üretim merkezlerinden Doğanca Mahallesi’nde erkenci kirazlar manav ve pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Kaliteli ve erkenci üretimiyle bölgenin önemli kiraz yetişen merkezi haline gelen Gazipaşa’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verilerine göre 700 ile 1500 rakımlı yüksek bölgelerde kaliteli ve ihracatlık kiraz üretimi gerçekleşiyor. İlk hasadı yapılan kiraz Gazipaşa ve İstanbul piyasasında alıcı bulurken, kirazın kilosu kalitesine göre 25-30 TL arasında alıcı buluyor. Doğanca Mahallesi'nde kendi bahçesinden topladığı kirazları satışa sunan pazarcı esnafı Cihan Bilgili "Erkenci kirazlarımız yetişti. Oldukça kaliteli ürünler topladık. İnşallah bu yıl kirazda verim yüksek olacak" dedi.