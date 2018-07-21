Türel'den müjde: Turizm çalışanları 606 TL'ye ev sahibi olacak

TÜREL mektubunda, “Seçimlerden önce turizm çalışanlarına bir söz vermiştim. Hepinizi bütçenizi zorlamadan ev sahibi yapacağım demiştim. Çalıştık çabaladık TOKİ İle protokol imzaladık sözümüzü hayata geçirdik. Turizm çalışanları toplu konutlarının inşaatı belediyemizin TOKİ ile yaptığı işbirliği çerçevelinde başladı, Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde 220 daireden oluşacak toplu konutların tamamında turizm çalışanları yaşayacak. Başvuru şartlarını karşılayan turizm çalışanları kira öder gibi, 606 TL’den başlayan ekonomik taksitlerle bütçesini zorlamadan ev sahibi olacak. 31 Ağustosta sona erecek başvuruların ardından, inşaatı başlamış olan 583 ev için kura ile belirlenecek hak sahipleriyle sözleşme imzalayacağız. Turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri de nitelikli eleman ihtiyacıdır. Bu ihtiyaca cevap verecek personelin sektöre en yakın merkezlerde konaklamasının sağlanması ve konut sahibi olması hizmet kalitesini arttıracak, çalışanların gelecek kaygılarına da bir çözüm olacaktır. Bu projeyi sadece bir toplu konut alanı olarak değil aynı zamanda tüm sosyal ihtiyaçların görüleceği bir yaşam merkezi olarak görüyoruz. Size yolladığımız, broşürlerde, başvuru şartlarından, gerekli evraklara, ödeme planım kadar her detay var. Çalışanlar daha detaylı bilgi için belediyemize gelebilir ya da internet sitemizi ziyaret edebilir. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler, attığımız bu adım Antalya’daki tüm turizm çalışanlarını ev sahibi yapmak için çıktığımız yolun ilk adımı. Allah nasip ederse tüm turizm çalışanlarımızı ev sahibi yapacak, Antalya’nın her yerine güzellik ekmeye devam edeceğiz. Unutmayın destek sizden, hizmet bizden. Yeni konutlarınız hepinize hayırlı uğurlu olsun. Otel yöneticileri olarak bu hizmetlerimizi tüm çalışanlarınıza duyurmamızı rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.



TOKİ NE ZAMAN BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Antalya'nın Serik ilçesinde turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı 4 Temmuz’da başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik'in Kocayatak Mahallesi'nde TOKİ tarafından turizm çalışanlarına tahsis edilecek konutların temelleri atıldı. Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konutların tamamlanmasıyla bölgede yeni bir mahalle oluşacak. Konut dışında proje çerçevesinde cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkanlar ve park alanları da olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5-6 ay içinde turizm çalışanlarının kuralarını çekerek konutlarını teslim alacağını belirterek, "Böylelikle Serik'te, Belek'te, Kadriye'de, Boğazkent'te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak." açıklamasında bulunmuştu.

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