Türel'den ek gelir müjdesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR SEN) arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi törenle imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal denge sözleşmesiyle Ocak 2018 itibariyle belediyede görevli memurların aylık 100 lira, sözleşmeli personelin ise 60 lira ek gelir alacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile BEM-BİR SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, sözleşmeyi çalışanların alkışları eşliğinde imzaladı. Törende konuşan Türel, milletvekili olduğu süreçte bütçe komisyonunda alt komisyon başkanlığı yaparak sosyal denge sözleşmesinin yasalaşmasında özellikle görev aldığını anlattı.

'ÇALIŞANLA AYNI TARAFTAYIM'

Sözleşmede kanuna göre belediye başkanlığı bir taraf, çalışanları temsil eden sendika diğer taraf gibi gözüktüğüne dikkati çeken Türel, "Bu sözleşme taraflar arasında sözleşme değil. Ben çalışanlarımla aynı taraftayım. Benim yerim şoför, sekreter, işçi kardeşimin yanıdır. Bunun altını çizelim. Sizlerin gayreti olmazsa benim gayretim hiçbir işe yaramaz. Burada kanunun verdiği imkanlar neticesinde mali sözleşme imzalıyoruz. Çalışanlara küçük de olsa destek sağlıyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımızın hakkını bu bedellerle ödeyemem. Ben gece gündüz tatil bilmeden çalışan arkadaşlarımın farkını bırakın sosyal denge tazminatıyla ödemeyi 100 katı 1000 katıyla ödeyemem. Fakat her işimizi ülkemizin şartlarıyla kanunlara göre yapıyoruz" diye konuştu.

'PERSONELE BORCUMUZ KALMADI'

2014 yılında personele ciddi borçla belediyeyi devraldığını aktaran Türel, şimdi personeline tek kuruş borcu olmayan belediye haline geldiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne çalışma ortamından dolayı teveccüh yapıldığını vurgulayan Menderes Türel, "Birçok belediyeden bize gelmek isteyen arkadaşlar var. Başka belediyelerde bu imkanları bulabilmek kolay olmuyor. Bazı büyükşehir belediyeleri maddi imkansızlar nedeniyle sosyal denge sözleşmesini ödeyemeyecek durumda oldukları için bu sözleşmeyi imzalamaktan imtina ediyorlar" dedi.

'SÖZLEŞMEDEN 1504 KİŞİ FAYDALANACAK'

Sözleşme kapsamında 2018-2019 yılları için imza attıklarını aktaran Türel, "Sözleşmede 1097'si memur 407'si sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1504 çalışan yararlanacaktır. Biz kanunun izin verdiği çerçevede hali hazırda memurlarımıza aylık 750 lira sözleşmeli personele de aylık 400 lira ödemekteyiz. Ayrıca kurban bayramında 750 lira, Ramazan Bayramı ile yılbaşında 250'şer lira ödenmektedir. Sözleşmelerimizde bu maddeleri muhafaza ediyoruz. İki yıl önceki sözleşmede yasal sınır nedeniyle aylık ödemelerde artış yapamadık. Şimdi devlet memurlarına yapılan zamla sosyal denge sözleşmesiyle yasal olarak verebileceğimiz en yüksek tutar Ocak 2018 itibariyle brüt 1015 lira net de 854 lira olacaktır. Ay hesabına vurulduğunda bu aylık yaklaşık 100 lira civarında sözleşmeli personele de 60 lira ek gelir sağlayacaktır" diye konuştu.

'10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Antalya'ya yapılan yatırımları da değerlendiren Türel, Boğaçayı projesiyle 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi. Boğaçayı'nda '8 bin sigortasız ırgat çalışacak' söylemine tepki gösteren Türel, "At gözlükleri oldukları için örümcek zihniyetli oldukları için proje bittikten sonra orada 10 bin kişinin iş sahibi olacağını söylediğimizi bile anlamıyorlar. Proje yapımında da işçilerimiz, ustalarımız alın teriyle evine ekmek götürecek. Bu insanları beğenmiyorlar. O insanlar olmazsa bugün Türkiye olmaz. Neymiş 'O insanları beğenemiyorlar. Sigortasız çalıştırılacak ırgat olacakmış' yazıklar olsun. Benim Antalya'nın sokaklarını süpüren temizlik işçisinden farkım yok diyorum. Ben onları gördüğümde sokakta sarılıyorum. Hep tepeden bakan elitist bir anlayış bazı zümreleri maalesef küçük görmüş ama o insanlar da elitistlere çok güzel dersi sandıkta veriyor" dedi. Atatürk Parkı'nın yapıldığı süreçte de kendisinin eleştirildiğini anlatan Türel, şunları söyledi: "Atatürk Parkı için 'çevre katliamı yapıyor' diyenler oradan çıkmıyorlar. Boğaçayı'nın suyunu kirletecek diyenler ilimden, bilimden yoksun. Profesörler, akademisyenlerle çalışmış her türlü tedbiri almışız. Ama dertleri bize iş yaptırmamak."

'HEPİMİZ ANTALYA'NIN HİZMETKARIYIZ'

Antalya'ya en iyi hizmeti vermek mecburiyetinde olduklarına değinen Menderes Türel, "Hepimiz Antalya halkının hizmetkarıyız. Antalya'da çok önemli hizmetleri beraber başarıyoruz. Benim görevim bize verilen desteğin hakkını vermektir. Her yerde onurla söylüyorum, 'Antalya'nın amelesi olmaktan şeref duyuyorum.' Birileri o işi yapanlara hakaret ediyor. Yetim hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz, çalışacağız. Dedikoduya tevessül etmeyeceğiz, işimizle meşgul olacağız. İnsanın olduğu yerde hata da olur. Bize düşen arkadaşlarımızın kusurlarını da daha çok çalışarak örtmek ve hoş görmek" dedi.

'HERKES ADİL OLMALI'

BEM-BİR SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay ise sosyal denge sözleşmesinin sadece yerel yönetimlerde yer aldığını dile getirdi. Çalışma barışını benimsediklerini vurgulayan Turbay, "Çalışma barışını değerlendirirken çok çalışanın üzerine yük yıkmak değil onun yerine zaman zaman kendimizi de koymak lazım. Adil olmak zorundasınız. Adalet kelimesini sadece sözle değil kalben, ruhen yapmalıyız. Ölünceye kadar adil olmak zorundayız. Amir, memur herkes adil olmalı. Sosyal denge sözleşmesi hayırlı olsun" diye konuştu.