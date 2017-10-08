Türel: 'Bu proje hepimizin'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) işbirliği ile yürütülen ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin (CFCU) 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında hibelendirilen, 'Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu' başlıklı Avrupa Birliği (AB) Projesi'nin lansmanı Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansmana Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konunun uzmanı akademisyenler, panelistler, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

'HALKIN BİLİNÇLENMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Dünya için önemli bir konunun ele alındığını ifade eden Türel, "Burada bir başlangıç toplantısı gerçekleştiriliyor. Projenin genel hedefi sizlerin de bildiği gibi Antalya'nın ve deniz kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejinin hazırlanmasıyla ilgili. Halkın bu konuda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor, bu proje bunu sağlayacak" dedi.

'PROJE 24 AY SÜRECEK'

Proje kapsamında turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitliliğimiz, doğal mirasların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenebilmesi hususunda çeşitli aktivitelerin planlandığını söyleyen Türel, şunları aktardı: "24 ay sizlerin değerli katkılarınızla bu hususu ciddi bir şekilde ele almış olacağız. Projenin genel hedefi Antalya'nın deniz kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetiminin ve stratejisinin hazırlanması. Bu kapsamda halkın bilinçlendirilmesi gerçekleşecek. Halkın bilinçlenmesi bence bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Sizlerle beraber Türkiye'de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi projesiyle çok önemli bir çalışmayı yürütmüş olacağız."

'PROJEDEN ANTALYALILAR FAYDALANACAK'

Türel, şöyle devam etti: "Antalya Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluklarımız altında olan bir alanda, risk değerlendirilmesine yönelik bütünleşik kıyı alanları yönetimine, bu çalışma tabi ciddi bir katkı sağlayacak. Antalya'nın kıyı alanları yönetiminde Türkiye'de en iyi uygulama, yabancı dildeki adıyla 'Best Practice in Turkey' böyle de bir unvanı kazanmamızı sağlayacağını da umut ediyoruz. Proje kapsamında AB ülkeleriyle bu konuda bir işbirliği yapma şansımız da tabi söz konusu olacak. Bu da bizim için önemli ve tabi ki projeden faydalanacak olanlar Antalyalılar, değerli hemşerilerimiz."

'HEPİMİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR'

Lansmanda konuşan TÜDAV Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise "Türel ve ekibiyle çalışmaktan çok mutluyuz. Ayrıca çok saygın bilim insanları bizimle beraber çok önemli bir gün. Antalya'nın 650 kilometrelik bir sahili var. Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan daha büyük. Böyle büyük bir kent, iklim gibi çok güncel, çok önemli, ileriye yönelik adı adaptasyon olan pek çok sorunu barındırıyor. Bu sorunu nasıl azaltabiliriz bunu ele alacağımız bir proje. Hepimizi çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.