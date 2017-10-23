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Tüm konutları deprem sigortalı yapacak mekanizma kuruluyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının yüzde 2 seviyesinde olduğunu belirterek "Bu oran çok düşük. Düzenli, süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz." dedi

Tüm konutları deprem sigortalı yapacak mekanizma kuruluyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının yüzde 2 seviyesinde olduğunu belirterek "Bu oran çok düşük. Düzenli, süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz." dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:02
Tüm konutları deprem sigortalı yapacak mekanizma kuruluyor
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EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, depremlerin yapısı gereği sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek, Türkiye'de de en sık rastlanan afet türü olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok büyük can ve mal kaybına neden olan 1999 Marmara Depremi'nden sonra, afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla zorunlu deprem sigortası sunan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğuna işaret eden Şimşek, kurumun 2000 yılından bugüne faaliyette olduğunu anımsattı.

Gerek çıkarılan mevzuat düzenlemeleri gerek DASK tarafından yürütülen proje ve çalışmalar sayesinde bu yıl itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptıranların 8 milyonu, sigortalılık oranının ise yüzde 46 seviyesini aştığını dile getiren Şimşek, Türkiye'de yaklaşık her iki konuttan birinin sigortalı olduğunu bildirdi.

Şimşek, DASK'ın kurulduğu 2000 yılından bugüne meydana gelen 558 hasar yapıcı deprem sonucunda açılan 23 bin 19 adet hasar dosyası için 176 milyon lira tazminat ödendiğine dikkati çekerek kurumun deprem hasarlarına karşı ödeme kapasitesinin 15 milyar liranın üzerine çıktığını belirtti.

DÜZENLİ ABONELİKLERİ OLAN TÜM BİNALAR OTOMATİK OLARAK SİGORTALANACAK

Türkiye'nin yüzde 66'sının birinci ve ikinci deprem kuşağında bulunduğu anlatan Şimşek, nüfusun yüzde 70'inin bu bölgelerde yaşadığı göz önüne alındığında depreme karşı daha hazırlıklı olmanın ve zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı yüzde 2 düzeyinde. Bu oran çok düşük. Düzenli, süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek. Zorunlu deprem sigortası bulunan ve primlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işlem yürütülmeyecek."

Şimşek, bu süreçte, zorunlu deprem sigortasının yapılmasında ve yenilenmesinde sigorta şirketleri ve en etkin dağıtım kanalı olan acentelere de büyük görev düştüğünü belirtti.

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Mehmet ŞimşekDask
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