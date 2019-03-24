FALCON Heavy'i başarıyla fırlatan ve Tesla'yı uzaya göndererek adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sıradaki hedefi gezegenimizin tamamnına internet erişimi sağlamak. SpaceX’in küresel internet projesi için geliştirdiği Starlink uydusundan ilk ikisi uzaya fırlatıldı. SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle fırlattığı geniş bant internet bağlantısı sağlayacak uydularından ilk ikisi Dünya’nın alçak yörüngesine ulaştı. Elon Musk, TinTin A ve TinTin B isimli ilk uyduların yörüngeye çıktığını Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu
Tüm dünyaya internet sağlanacak: İlk uydu fırlatıldı
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya gönderdi. Uzun vadeli projenin ilk adımı böylece atılmış oldu. Söz konusu proje ile internet hızının ciddi derecede artması ve internet erişimi bulunmayan noktalarında online dünya ile buluşması hedefleniyor