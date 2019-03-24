Tüm dünyaya internet sağlanacak: İlk uydu fırlatıldı

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya gönderdi. Uzun vadeli projenin ilk adımı böylece atılmış oldu. Söz konusu proje ile internet hızının ciddi derecede artması ve internet erişimi bulunmayan noktalarında online dünya ile buluşması hedefleniyor