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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patrondan iş arama izni ücretini alabilirsiniz

İşten çıkarılacak olan işçiye işveren tarafından iş arama izni verilmesi yasal bir hak. Ancak iş arama izni vermeyen işveren de bunun ücretini çalışana ödemek zorunda

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patrondan iş arama izni ücretini alabilirsiniz

İşten çıkarılacak olan işçiye işveren tarafından iş arama izni verilmesi yasal bir hak. Ancak iş arama izni vermeyen işveren de bunun ücretini çalışana ödemek zorunda

09 Ocak 2018 Salı 17:12
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patrondan iş arama izni ücretini alabilirsiniz
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İŞ sözleşmesinin feshi üzerine kendisine tanınan bildirim süresi içinde işçinin bir yandan çalışıp bir yandan da iş aramasının güçlüğü dikkate alındığında bu sürede yeni bir iş bulması için kendisine izin verilmesi gerekliliği bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. İş Kanunu'na göre, ister işçi ister işveren fesih bildiriminde bulunsun, bildirim süresi içinde işveren işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini çalışma saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorunda.

İŞ ARAMA İZNİ NE KADAR?

İş Kanunu'na göre iş arama izninin en az iki saat olması gerektiğini söyleyen Uzm. Arb. Av. Sümeyye Öcal, "İşçi isterse izin saatlerini birleştirerek topluca kullanabilir. Bu takdirde işçi bunu işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlatmak ve durumu işverene bildirmek zorunda. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. Eğer işveren iş arama iznini kullandırtmazsa ve bu iznin ücretini ödemezse çalışanlar arabuluculara başvurup işverenden iş arama izni ücretini en yüksek faiziyle talep edebilir. İşveren izin vermiyorsa ya da bu iznin parasını ödemiyorsa çalışanlar arabulucuya başvurabilir" dedi.

HAFTA TATİLİNDE İŞ ARAMA İZNİ VERME ZORUNLULUĞU YOK

Uzm. Arb. Av. Öcal, iş arama izniyle ilgili teknik bir detayın olduğuna dikkat çekerek, "Yargıtaya göre, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin iş arama izinleri orantı kurularak hesaplanmalı. Yargıtaya göre, işçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu yoktur ve işçi bu günler için ayrıca iş arama izni ücretine hak kazanamaz" şeklinde konuştu.

İŞ ARAMA İZNİ SIRASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAMAZ

İş arama izni sırasında işverenin işçiyi çalıştıramayacağını ifade eden Uzm. Arb. Sümeyye Öcal, "Kanuna göre, işveren iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder belirtmek gerekir ki, iş arama izninin kullandırıldığını işveren ispat etmek zorundadır" diye görüş verdi.

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