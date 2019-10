Tüketiciye at ve domuz eti yediren firmalar açıklandı

ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Kocasinan/Kayseri - Özdanacı Vakumlu Dilim Kavurma

Celepoğlu Et Ürünleri - Cihan DEMİREL/ Yeni Mahalle Topça I Blok No:22 Erenler/Sakarya- Kırmızı Et

Ferhat ENGEZ/ Başak Mahallesi 974 Sokak No:13/1 Yüreğir/Adana- Çiğ Kırmızı Et

Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Saçaklıoğlu Fermente Sucuk (Dana Eti) Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti

Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Kartaloğlu Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A Adıyaman - Lahmacun Harcı

Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi No:493/A Adıyaman - Kıyma (Dana Eti)

Yılmaz Et ve Tavuk Pazarı - Yılmaz KORKUT/ Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi No:36/B Gaziosmanpaşa/İstanbul- Dana Eti (Haşlamalık)

Vahyettin ŞEREN/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak No:32/A Yüreğir/Adana- Kırmızı Et ve Sakadat

Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şubesi) - İlker ALPTÜRK/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı No:103/C Çukurova/Adana- Çiğ Kırmızı Et

HCS Catering Ent. Yem. Tem. Bakım Servis Hizm. San. ve Tic. A.Ş./ Hatip Mahallesi Kartepe Kümeevler No: 16 Çorlu/Tekirdağ- Etli Taze Fasulye Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/İstanbul - Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Köfte (Donuk) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İstanbul - Sultan Ahmet Double Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/Sakarya - Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tespiti