Tüketicilere "icra faizi" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında. Ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde olması gerekenden fazla, yani yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor." dedi.

Tüketicilere "icra faizi" uyarısı
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MAHMUT Şahin, yaptığı açıklamada tüketicilerin her konuda  hakkını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.
Tüketicilerin borcundan dolayı icralık olması durumunda faizlerin  olması gerekenden fazla uygulandığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Tüketici borcundan dolayı icralık olması durumunda ciddi anlamda  zarara uğruyor. Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında.  Ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan  dolayı icraya verdiğinde olması gerekenden fazla, yani yüzde 35 civarında faiz  uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor.  İcra dairesi de olması gereken faiz oranını bilmediği için buna itiraz etmiyor.  Çünkü çok çeşitli faiz oranı söz konusu, bunları bilip kontrol etmek mümkün  olmayabiliyor. Bu yüzden tüketici bu konuda dikkatli olmalı."
"İtiraz edilirse geri alınabiliyor"
Şahin, uygulanan fazla faize itiraz etmek için herhangi bir zaman  aşımının bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti: 
"Kişi istediği zaman fazla ödediği bu tutarı dava açarak geri  alabilir. Ayrıca açtığımız bu davayı kazanmamız durumunda da yaptığımız tüm  masrafları karşı taraftan geri alabiliriz. Maalesef bunu yapanlar işlettiği fazla  faizle ilgili herhangi bir ceza almıyor. Sadece 'itiraz et hakkını al' deniliyor.  Şayet tüketici itiraz ederse hakkını çok rahat alabiliyor. Bu yüzden tüketici  mutlaka faiz oranlarını bilmeli ya da kendisine gelen icra kağıdını bilen  birisine gösterip hakkını aramalı." 
 "Her 100 kişiden sadece 1'i dava açıyor" 
Tüketicinin kendisine gelen icra kağıdındaki faiz oranlarını kontrol  etmesi durumunda zarara uğramaktan kurtulacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti: 
"Ancak her 100 kişiden belki biri dava açarak işletilen fazla faiz  oranını geri alıyor. Dolayısıyla 99 kişi bunu kabulleniyor. Tüketici bu konuda  hiçbir şekilde 'borcum var' diye çekinmemeli ya da mahcubiyet duymamalıdır. Şu  unutulmamalıdır ki bu kağıt icra dairesinden geliyor olsa da alacaklının avukatı  tarafından hazırlanıyor. Bunu kesin bir evrak olarak görmeyin. Kişi bunu  yapmadığında haliyle borçlanma devam ediyor. Bize gelen kağıdı birine göstermeyi  unutmayalım. Borcunuzu kimse duymasın diye çekinmeyin. Duysun ki daha fazla  zarara uğramaktan kurtulalım." 
İcralık olma durumunda fazla faiz uygulayana karşı herhangi bir  yaptırım olmadığını da vurgulayan Şahin, "Tüketici ancak icra kağıdındaki faiz  oranlarını kontrol edip hakkını arayarak zarara uğramaktan kurtulabilir."  uyarısında bulundu.

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