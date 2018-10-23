Tüketici güveni Ekim'de azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında azaldı; Eylül ayında 59,3 olan endeks Ekim ayında 57,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 76,7 iken Ekim ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 73,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ 72,8 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 74,6 iken, Ekim ayında yüzde 2,4 oranında azalarak 72,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 63,6 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 67,2 iken Ekim ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 63,6 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,2 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 18,8 iken, Ekim ayında yüzde 2,3 oranında artarak 19,2 oldu.