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Tüketici güven endeksi Eylül'de azaldı

Tüketici güven endeksi, Ağustos'ta 71,1 iken Eylül ayında 68,7 oldu

Tüketici güven endeksi Eylül'de azaldı

Tüketici güven endeksi, Ağustos'ta 71,1 iken Eylül ayında 68,7 oldu

21 Eylül 2017 Perşembe 10:41
Tüketici güven endeksi Eylül'de azaldı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında azaldı; Ağustos ayında 71,1 olan endeks Eylül ayında 68,7 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak Eylül ayında 89,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak Eylül ayında 70,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 10 oranında azaldı. Ağustos ayında 22,4 olan endeks, Eylül ayında 20,2 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir. 

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Türkiye İstatistik KurumuTüketiciTüketici Güven EndeksiTüik
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