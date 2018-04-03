'TÜİK'e dava açacağız'

MECLİSİN açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, Dünya Pilotlar Günü'ne ilişkin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişiminde vatandaşların üzerine bomba yağdıran FETÖ’cü pilotları hatırlattı. Çelik “Hain olmayan tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun. Hain olanların değil, hain olmayanların günleri kutlu olsun" şeklinde konuştu.

İMAR SORUNU NE OLACAK

Açılış ve yoklamanın ardından Denetim Komisyonu Raporu'nun görüşmesine geçildi. Denetim Komisyonu Raporu'na göre 2017 yılında yapılan ihaleler, ödemeler, gelir ve gider evrakları incelendiği ve herhangi bir olumuz duruma rastlanmadığı beyan edildi. Denetim Komisyonu Raporu'nun okunmasının ardından 2017 yılı Belediye Başkanının Faaliyet Raporu görüşüldü. Raporda 2017 yılının Nisan ayından bu yana Gazipaşa Belediyesi ve Başkan Adil Çelik’in yaptığı faaliyetler ele alındı. Belediye Başkanının Faaliyet Raporu hakkında ilk söz CHP grubuna verildi. Konuşmasını yapan İsmet Tok, imar planı ile ilgili konulara özen gösterilmediğini belirtti. Özellikle Kahyalar Mahallesi’nde yaşanan imar sorununa değinen Tok, “Kahyalar Mahallesi’nde yaşanan imar sorunu nedeniyle vatandaşların ruhsat alma imkanı yok” dedi.

GAZİPAŞA’YA ÖZGÜ BİRŞEY YOK

İYİ Parti grubu adına konuşan Nazmiye Gül Özgörü ise, “2017 yılının faaliyetlerine bakıldığı zaman Gazipaşa’da yol ve parke çalışmalarının üzerinde durulmuş. Bunların dışında biz bunu yaptık diyebileceğiniz bir faaliyet görmedik. Bana göre yapılan yolların bir kısmı güzel. Bir kısmı ise şimdiden bozulmaya başlamış. Yol yapılmalı mı? Tabi ki de yapılmalı. Yol en önemli ihtiyaç. Ayrıca biz bir turizm kentiyiz. Turizmde gelişeceğiz diyoruz. Ama sokaklarımıza baktığımız zaman, sokaklarımızın bir özelliği yok. Denizyolu diyoruz ama sadece yolumuz var. Buraya özgü bir şey göremiyoruz. Dışarıda bir çiçekle bile anılan sokaklar var. Buna benzer çalışmalarımız olabilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü bu konuda yetersiz görüyorum” şeklinde konuştu.

BİLGİ ALMAK BİZİM HAKKIMIZ

CHP’li Belediye Meclis Üyesi İlker Erdoğan, Başkan Çelik’e “Gazipaşa nüfusuna 49 bin 600 diyorlar. Bizim gerçek nüfusumuz kaç?” diye sordu. Gelen soru üzerine "TÜİK verilerine göre 49 bin 600" cevabını veren Çelik “Biz bu konuyla ilgili TÜİK’e iki defa başvuru yaptık. Sürenin dolmasına son 10 gün kala Gazipaşa’da değişen nüfusu gösteren belgeler istedik ama vermediler. Kaymakam beye gelen gayri resmi sayılar 50 binin üzerindeydi. Ancak TÜİK verileri Gazipaşa’nın nüfusunu 49 bin 600 olarak gösterdi. TÜİK’e defalarca bilgi almak için başvuruda bulunduk. TÜİK, 49 bin 600 sayısını açıkladı ancak bizim adlığımız son rakam 50 bin 200 küsurdu. Biz bunun ardından son 10-15 günün nüfus kayıtlarını istedik. Bunu veremeyeceklerini söylediler. Avukatımıza ilçemiz adına talimat verdim. TÜİK’e dava açıyoruz. En son bize bir yazı göndermişler ama biz davamızı açıyoruz. Çünkü Gazipaşa bu konuda çok özverili çalıştı. Bu konuda biz gün gün doküman istiyoruz. Sonuçta bilgi alma hakkımız var. Davayı açıyoruz” şeklinde konuştu.

BİZ KALICI 18 YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Faaliyet raporuyla alakalı konuşan Adil Çelik, kendilerinden önceki on yılda 300 hektar civarında 18 uygulaması yapıldığını ancak bu uygulamaların yüzde 60’ının mahkeme kararı ile bozulduğuna dikkat çekti. 18 uygulaması yapmanın zor olduğuna dikkat çeken Çelik "18 yapmak zor. Adaletli 18 uygulaması yapmak daha da zor. Bizden önceki on yılda 300 hektar civarında 18 uygulaması yapmış ve bu uygulamaların yüzde 60’ı mahkeme tarafından bozulmuş. Biz 2018 yılı sonuna kadar 300 hektar 18 uygulaması yapacağız. Önemli olan çok 18 yapmak değil. Aslı önemli olan yapılan 18 uygulamalarının bozulmaması. Biz en adil şekilde 18 uygulaması yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 4 yılın sonunda özveri ile çalıştılar. Bitirmek üzere olduğumuz çok sayıda 18 uygulaması var. İstiklal Mahallesi'nde bitti, yakında tapuları dağıtacağız” diye konuştu.

ÇELİK SINIFI GEÇTİ

Konuşmaların ardından 2017 Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Meclis üyelerinin oyuna sunulan rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Ak Parti ve İYİ Partili üyelerle CHP’li İlker Erdoğan’ın 'Evet' oylarına karşılık, CHP’li İsmet Tok, Şema Şenli ve Şevket Gülcan’ın çekimser oylarıyla Çelik 2017 yılında yaptığı hizmetlerle sınıfı geçmeyi başardı.

SEÇİMLER YAPILDI

Encümen, İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu seçimleri de yapıldı. Kapalı olarak yapılan encümen seçimleri sonunda Şevket Gülcan ve Tevfik Karav encümen üyeliklerine seçildiler. Ak Parti’den Mustafa Avcı, Kemal Sarıyıldırım, İbrahim Tuncer, CHP’den Şema Şenli ve MHP’den Nazmiye Gül Özgörü İmar Komisyonu’na seçilirken, Ak Parti’den Mustafa Avcı, Kemal Sarıyıldırım, Tevfik Karav, CHP’den Şevket Gülcan ve MHP’den Eşref Özdemir ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na seçildiler.