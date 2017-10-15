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TUI 1-2-Fly'ı kapatıyor

Avrupa seyahat pazarının en büyük grubu olan TUI, Almanya'da alt segmentteki tur operatörü 1-2-Fly'ı kapatıyor

TUI 1-2-Fly'ı kapatıyor

Avrupa seyahat pazarının en büyük grubu olan TUI, Almanya'da alt segmentteki tur operatörü 1-2-Fly'ı kapatıyor

15 Ekim 2017 Pazar 22:13
TUI 1-2-Fly'ı kapatıyor
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GRUPTAN yapılan açıklamaya göre, 2018/2019 kış sezonundan itibaren 1-2-Fly’ın ürün portföyü TUI ana markası altında pazarlanacak. TUI Almanya’nın Turistik Ürünlerden Sorumlu Tepe Yöneticisi Sefan Baumert, kararın, grubun son yıllarda uyguladığı uluslar arası marka stratejisi gereği olduğunu söyledi. TUI, son yıllarda, farklı segmentlerdeki markalarını TUI ana markası altında toplama stratejisi uyguluyor. Baumert, TUI’nin böylece alt ve orta fiyat segmentinde daha güçlü olmayı hedeflediğini kaydetti. 1-2- Fly’ın 1996’da artan son dakika eğilimine karşılık olarak, alt fiyat segmenti müşterilerini erken rezervasyona yöneltmek için kurulduğunu belirten Baumert, yıllar içinde gerek TUI ana markası, gerekse 1-2-Fly’ın birlikte çok iyi büyüdüklerini ve artık birleştirilme zamanının geldiğini ifade etti. 
TUI ALMANYA’DA YENİ YÖNETİM
Öte yandan TUI Almanya’nın yönetim yapısında da yeni bir düzenlemeye gidildi. Ürün yönetimi ve satış yönetimini birbirinden ayıracağını açıklayan TUI, Ürünlerden Sorumlu Stefan Baımert’i TUI Almanya’nın başına getiriyor. TUI Almanya’nın ürün yönetimini, Türkiye ve Bulgaristan ürün yönetimi sorumlusu Patrick Hogrefe üstlenirken, yeni oluşturulan satış yönetimi biriminin başına ise uçuş fiyatlarından sorumlu olarak görev yapan Anika Birkholz getirilecek. Yeni yapıda, paket turların fiyatlarının artık uçuş ve otel fiyatlarından ayrı olarak belirlenip yönetilmeyeceği, aksine paket içinde ele alınarak topluca belirlenip yönetileceği belirtiliyor. 

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TUI
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