Tüfenkci, tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlara karşı uyardı

BAKAN Tüfenkci, özellikle danışmanlık firması adı altında bazı firmaların/kişilerin sosyal mecra, kartvizit, internet gibi muhtelif mecralar aracılığıyla yaptıkları Reklamlar sonucunda “Borcunuzu sildiriyoruz vb.” aldatıcı vaatlerde bulunarak tüketiciler üzerinden haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan reklamlarda “İcralık olanların icralarını ve avukatlık masraflarını hiçbir ücret almadan sildiriyoruz” ve “…gibi şirketlerde icralık olmuş kişilerin faiz ve avukatlık ücretlerini sildiriyoruz… Herhangi bir ücret talebimiz yoktur.” gibi tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerin yer aldığını belirten Tüfenkci, “Hukuken herhangi bir yetkinliği ve yetkisi olmayan “Danışmanlık Şirketleri” adı altında işlem gerçekleştiren şahısların/firmaların reklamlarına ve vaatlerine tüketicilerimizin itibar etmemesi, bu firmaların “avukat ile çalışıyoruz” beyanlarına şüphe ile yaklaşılması gerekiyor” dedi.

Bakan Tüfenkci, Avukatlık Kanunu’nun “Reklam yasağı” başlıklı 55 inci maddesinde yer alan “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.” hükmü gereği meslek kurallarına uyan avukatların bu tür bir davranış içinde bulunmayacağının da aşikâr olduğunu kaydetti.

Tüketicilerin bu tür aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ilgili Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’na başvurabileceklerini ifade eden Tüfenkci, tüketicilerin reklam yasağına uymayan avukatları da bulundukları yerdeki baroya veya Reklam Kuruluna bildirebileceklerini söyledi.