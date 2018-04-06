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TÜÇİAD’tan işbirliği ziyareti

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (ALSİAD) ziyaret etti

TÜÇİAD’tan işbirliği ziyareti

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (ALSİAD) ziyaret etti

06 Nisan 2018 Cuma 21:38
TÜÇİAD’tan işbirliği ziyareti
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TÜÇİAD hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak, Türk ve Çin Halk Cumhuriyeti stratejik ortaklığına ve partnerliğine katkı sağlamak amacıyla derneğin kurulduğunu söyledi. Koçak “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Türk ve Çin Halk Cumhuriyeti üye iş adamları arasında iletişim kurarak, sorunsuz ve gelişen iş birliği sağlamayı amaçlıyoruz. İletişim ve danışmanlık konularında referans noktası olmak ilkesini benimsedik" dedi. ALSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinin de katıldığı toplantıda, ALSİAD ve TÜÇİAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gelecekte ortak yapılabilecek projeler de görüşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti
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