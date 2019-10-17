Trump'ın tehditleri sonrası Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye tehditlerini değerlendiren Moody's, Trump'ın yaptırım kararı almasının Türkiye'nin risklerini artıracağını duyurdu.
KREDİ derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti. Moody's, Türkiye'nin ABD'nin yanında AB'yle de ilişkilerinde bozulmanın, Türkiye'nin genel kredi profiline yönelik jeopolitik riskin öneminin altını çizdi ve dışsal risklerin Türkiye ekonomisinin zayıf noktası olduğuna vurgu yaptı
"EKONOMİK RİSKLERİ ARTIRMAKTADIR"
Moody's, "İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye'nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri artırmaktadır. Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye'nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
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