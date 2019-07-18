Trump'ın açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamasının ardından yurtdışı piyasalarda dolar/TL, 5,62 seviyelerinde işlem görüyor

Trump'ın açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüş
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BANKALARARASI piyasada dün 5,70'in altına inen dolar/TL bugün 5,6745'e kadar inmişti. Kur 5,69 seviyesinde dengelendi.

Akşam saatlerinde Trump'ın "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım düşünmüyorum" açıklamasının ardından dolar/TL kuru yurtdışı piyasalarda saat 20.20 itibarıyla 5,62 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor.

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