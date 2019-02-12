Trafikte sigortaya dikkat!

ZORUNLU Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araçlara veya üçüncü şahıslara (karşı tarafa) verebileceğiniz zararlar için sizi teminata alan bir sigorta şekli. Ancak teminatların bir sınırı var. Trafik sigortasında karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira. Ancak lüks veya birden fazla araca çarpabilirsiniz.

YETERLİ OLMAYABİLİR

Ortalama yeni araç fiyatlarının 150-200 bin liraya çıktığı bu ortamda maddi hasarlı kazalarda, zorunlu trafik sigortası karşı tarafın masrafını karşılamada yeterli olmayabilir. Bu durumda imdada kasko yetişiyor. Kasko yaptırırken de ‘ihtiyari mali mesuliyet’ limitini 100 bin liranın üzerinde belirlemek önemli bir güvence sağlar.

CEBİNİZDEN ÖDEMEYİN

İsteğe bağlı olan kasko sizin aracınızın yaşadığı kaza ve hasarları ayrıca karşı araca ya da kişiye gelen zararları kapsıyor. Hatta teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan masrafları da karşılayabiliyor. Örneğin; bir kazada sizin karşı tarafa verdiğiniz zarar 50 bin TL olabilir. Trafik sigortasının üst limiti 36 bin TL olduğu için aradaki 14 bin liralık farkı cebinizden ödemeniz gerekir. Ama kasko poliçeniz varsa aradaki fark kaskodan karşılanır.



‘TAMAMLAYICI’ ALTERNATİF

bazı durumlarda kaskoyu bütçeniz karşılayamıyor olabilir ya da sigorta şirketi 10 yaş ve üzeri araçları kaskolamak istemeyebilir. bu durumda yeni bir ürün olan ‘Tamamlayıcı Trafik Sigortası’ devreye giriyor. Mevcut Zorunlu Trafik poliçenize ek olarak düzenlenen Tamamlayıcı Trafik Poliçesiyle ilgili bilgi veren doğan Sigorta brokerlik ceo’su Selcen Gür, böylece poliçe limitinin genişletilebildiğini söyledi.

- Poliçede deprem, sel, su, dolu, terör teminatlarının olup olmadığını kontrol edin. yoksa talep edin.

- ‘Mini onarım Teminatı’nı tercih edin. bu yolla küçük hasarlar, hasarsızlık indirimi bozulmadan tamir ediliyor.

- Sonradan eklenen aksesuarları bedelleriyle sigorta şirketine bildirip, kasko kapsamına aldırın.

- Kaskoda ‘sıfır araç klozu’ maddesi var. bazı sigorta şirketleri bu kloz ile sıfır araç ilk yıl ‘pert’ olursa ‘anahtar teslim fiyatı’nı ödüyor. Sorgulayın!

- İlle de ucuz olsun diye kaskodan terör saldırısı, sel ve su baskınları teminatlarını çıkarttırmayın.

500 LİRA YETİYOR

Tamamlayıcı trafik sigortasıyla kaza sonrası ikame araç, çekici, çilingir, ambulans gibi hizmetlerden faydalanılabileceğini belirten Selcen Gür, “bu sigorta yılda 500 liraya kadar bir primle hem kendi aracınızın çarpma çarpışma hasarlarını 40 bin liraya kadar karşılar hem de karşı tarafa vereceğiniz hasarlar için size 100 bin lira limit sağlar. böylelikle karşı tarafa vereceğiniz ve 36 bin liralık üst limiti aşan zararlar cebinizden değil bu poliçeden ödenir” dedi.