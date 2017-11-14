Trafik sigortasıyla ilgili önemli açıklama! Yeni yılda kalkabilir

SABANCI Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, bu yıl sigorta sektöründe yüzde 5 civarında bir büyüme olacağını tahmin ettiklerini belirterek, trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasına değindi. Zorunlu trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulaması için Dinçer, "Tabii ki biz serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Bu konuda biraz şikâyetler vardı ve hükümet bir adım attı. Şu anda oldukça stabilize olduğunu düşünüyorum, piyasa bir dengeye geldi. Bu tavan uygulamasının da kalkabileceğini düşünüyorum. Belki bu uygulama yeni yılda kalkar" diye konuştu.

"YÜZDE 5 BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

"Geçen sene trafik sigortalarında çok hızlı bir büyüme olmuştu. Bu da 2016'da toplam pazara çok ciddi bir büyüme etkisi yarattı" diyen Dinçer şöyle konuştu: "Baz etkisi dolayısıyla bu sene daha düşük bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Bildiğiniz gibi pazarın aşağı yukarı 3'te 1'ini oluşturan zorunlu trafik sigortalarına nisan ayında bir tavan fiyat uygulaması geldi. Fiyatlar geriye gitti. Bunun etkisiyle bu yıl sektörde büyümenin yüzde 5 civarında olacağını öngörüyoruz ama trafiği dışarıda bırakırsanız diğer branşlarda çift haneli, yüzde 13-15 bandında büyüme gözüküyor."

"HER 4 ARAÇTAN BİRİ KASKOLU"

Sigorta sektörünün, genel ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 50 fazlası hızında büyüdüğüne işaret eden Dinçer, sektörde çift haneli ciddi bir büyüme olduğunu, bunun gelecek 10 yılda da böyle sürmesini beklediklerini vurguladı. Trafik sigortasının zorunlu, kaskonun ise kişilere bağlı olduğunu ifade eden Dinçer, "Trafik sigortası zorunlu olmasına rağmen Türkiye'de penetrasyonu araç tipine göre yüzde 85-90 bandında. Kasko ise yüzde 25 civarında. Yani Türkiye'de her 4 araçtan birinin kaskosu bulunuyor. Kasko oranı bölgeden bölgeye değişiyor, İstanbul'da biraz daha yüksek" dedi.