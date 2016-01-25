Trafik sigortasında yüksek fiyata fren

16.5 MİLYON taşıt sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yüksek fiyat dönemi bitiyor. Hazine Müsteşarlığı’nın teknik düzeyde devam ettiği çalışma ile trafik sigortasının fiyatlandırmasına kalıcı çözüm bulunuyor. Öncelikli olarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’nın hesaplamasına standart getirilecek. Sigorta şirketlerinin uzun süredir pahalı poliçeye gerekçe gösterdiği standart hesaplama yöntemi Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile kalıcı hale gelecek. Böylece bedeni zararlarda ödenecek rakam belirlendikten sonra yeniden mahkeme kanalıyla değişmeyecek. Böylece sigorta şirketleri yüklü miktarda karşılık ayırmayacak. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e sunulacak çalışmanın 1-2 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.Tavan fiyat uygulaması ilk etapta düşünülmüyor. Yüksekfiyat çözülmezse tavan fiyat uygulaması da gündeme gelebilecek.

BİRLEŞME YOK



Çalışmalarda zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesi yer almıyor. ABD ve Avrupa’da her iki poliçe birlikte satılabiliyor. Ancak Türkiye’de milyonlarca araç kaskosuz olduğu için Hazine zorunlu birleştirmeye soğuk bakıyor. Geçen yıl 200-300 liraya yapılan otomobil zorunlu trafik sigortası bugün 400-1.000 lira arasına çıkmış durumda. Ticari araçlarda ise bu rakam 2 bin liraya kadar çıkıyor. Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, son bir yıl içinde meydana gelen artışın sebebini bedeni zararlara ilişkin açılan davalar sonrası ödenen tazminatlardan kaynaklandığını belirtti. Yetkili“Örneğin bir bedeni kaza için Hazine’nin yetki verdiği kişiler 60 bin lira hesaplarken sigorta şirketi de bu miktarda karşılık ayırıyor. Ancak yıllar sonra mahkemeden gelen bir kararla rakam 160 bine çıkabiliyor” diye konuştu.