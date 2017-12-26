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Trafik sigortasında tavan fiyata devam

Zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018’de de devam edeceğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defalık yıl başında yüzde 5 artış olacak” dedi

Trafik sigortasında tavan fiyata devam

Zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018’de de devam edeceğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defalık yıl başında yüzde 5 artış olacak” dedi

26 Aralık 2017 Salı 11:02
Trafik sigortasında tavan fiyata devam
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EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta primlerinin şirketler tarafından sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar için de ödenebilecek seviyede olmasının önemini vurguladı. Şimşek, bu dengenin tutturulmasının, sistemin sürdürülebilirliği için çok önem arz ettiğini ifade ederek, bu çerçevede zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasına 2018 yılında da devam edeceklerini bildirdi.
240 milyon zarar var
 
Hazine Müsteşarlığı’nca sigorta şirketlerinin 9 aylık teknik sonuçlarının analiz edildiğini anlatan Şimşek, bu sürede sektörün yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini, bu zararın da 9 aylık prim üretiminin yüzde 3’üne denk geldiğini söyledi.
 
Zararın geçmiş yargı kararları çerçevesinde ayrılan karşılıklar nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, “Geçen yıl yaptığımız yasal düzenlemelerle yargı kararları ile ilgili sorun çözümlendi ancak geçmişten gelen davalık dosyalar nedeniyle karşılıklar ayrılmaya ve gider yazılmaya devam ediyor” dedi.
 
Şimşek, yılın son 3 ayında da şirketlerin teknik zarar trendinin devam edeceği değerlendirildiğini belirterek, “Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı başında yüzde 5 artış olacak. Bu suretle Hazine, ilgili yönetmeliğin kendisine verdiği prim tavanını yüzde 10 artırma yetkisini, yüzde 5 olarak kullanmış olacak” diye konuştu. Mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1.5 oranındaki aylık artışlarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizen Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti. Şimşek, piyasa şartları ve rekabet kapsamında, sigorta şirketlerince daha düşük primler ile trafik sigortası yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.
 
Ortalama prim fiyatları % 28 düştü
 
nisan ayında zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının başlatıldığını, yüksek riskli araç grubunun prim ve hasarlarını tüm sigorta şirketlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasını öngören Riskli Sigortalılar Havuzu’nun da Temmuz ayında oluşturulduğunu anlatan Şimşek, 2017’de devreye giren bu iki uygulama ile sigortalıların, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale geldiğini söyledi. Mehmet Şimşek, “2017 yılı Kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 Mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü” ifadelerini kullandı. Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası branşındaki mali durumlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından izlendiğini dile getiren Şimşek, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine MüsteşarlığıZorunlu Trafik SigortasıMehmet ŞimşekSigorta Primleri
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