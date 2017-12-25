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Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2018'de de devam edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulamasının 2018'de de devam edeceğini söyledi

Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2018'de de devam edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulamasının 2018'de de devam edeceğini söyledi

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:47
Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2018'de de devam edecek
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SİGORTA şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirten Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak"

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SigortaMehmet ŞimşekTrafik Sigortası
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