Trafik kazası yapanlar dikkat! Kaza yapan değer parası alır!

BİRÇOK araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınızın değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle değeri düşüyor.

Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor.

Ödenmemesi durumunda ise 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için, hukuken de bu hakkınız bulunuyor.



YAZILI BAŞVURU ŞART

Aracın hasarının tespiti sırasında verilen ekspertiz raporlarında değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Ödenmediği takdirde ise mahkeme yoluna gidiliyor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor.



O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişilere de değer kaybı davası açılabiliyor. Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamirde kaldığı sürede meydana gelen kayıplar da talep edilebiliyor.



ARACIYA GEREK YOK

Değer parasını alabilmek için bir aracıya, yardımcıya ihtiyacınız yok. O yüzden bu şekilde sizden para talep eden, yardımcı olacağını söyleyenlere itibar etmeyin. Kendiniz sigorta şirketinize başvurarak değer kaybını kolayca alabilirsiniz.



Hatta bunun için şirkete gitmeye de gerek yok, cep telefonu uygulamalarından başvuru yapmak mümkün. Kazadan sonra mutlaka sigortacınıza değer kaybı ile ilgili bilgi sorun.



KAYIP NASIL HESAPLANIR?

Araç değer kaybı tespitini sigorta ekspertizleri yapabiliyor. araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler esas alınıyor.



HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

- Kaza tespit tutanağı

- Servis raporu ve servis faturası

- Sigorta poliçesi

- Hasara ait fotoğraflar