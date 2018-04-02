Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat'ta arttı

TÜİK, 2018 Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22,3 milyona ulaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat'ta arttı

TÜİK, 2018 Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22,3 milyona ulaştı

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat'ta arttı
banner404

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 377 bin 559'a ulaştı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 377 bin 559 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

62 BİN 719 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 62 bin 719 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti.

Taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 46,6 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,2, minibüste yüzde 55, otobüste yüzde 15, kamyonette yüzde 59,9, kamyonda yüzde 45,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64,2, traktörde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 13,7 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,5 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 3,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 3,6, minibüste yüzde 15,1, otobüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 10,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,9, traktörde yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 25,7, motosiklette ise yüzde 18,2 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 158 BİN 614 ADET ARTTI

Ocak-şubat döneminde 180 bin 196 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 21 bin 582 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 adet arttı.

ŞUBAT AYINDA 597 BİN 953 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 597 bin 953 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,2 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 25,8'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

ŞUBAT AYINDA 36 BİN 788 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 788 adet otomobilin yüzde 18,6'sının Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,7'sinin Fiat, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 5,6'sının Toyota, yüzde 5,6'sının Opel, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Skoda, yüzde 5'inin Honda, yüzde 4,7'sinin Ford olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 11,5'i 1300 ve altı, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 58,3'ü beyaz, yüzde 20,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5'i kırmızı iken yüzde 8,9'u ise diğer renklerde olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TüikTrafiğe Kayıtlı Araçşubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev destekte pilot uygulama tamamlandı, son karar bekleniyor
Dev destekte pilot uygulama tamamlandı, son karar bekleniyor
Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum
Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum
Milyonlarca çalışana müjde! İş hayatı kökten değişti
Milyonlarca çalışana müjde! İş hayatı kökten değişti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim