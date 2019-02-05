Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklamada şöyle denildi:

ARALIK AYINDA 56 112 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

"Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %12,3 ile kamyonet, %8,7 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %15,7 AZALDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde %14,7, kamyonette %29,5, motosiklette %27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste %28,4, otobüste %26,3, kamyonda %2,3, özel amaçlı taşıtlarda %120,2, traktörde ise %13,4 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %45,5 AZALDI

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %45,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %43,2, minibüste %50,4, otobüste %53, kamyonette %59,4, kamyonda %56,6, motosiklette %32,3, özel amaçlı taşıtlarda %33,2, traktörde ise %43,8 olarak gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 646 976 ADET ARTTI

Ocak-Aralık döneminde 903 bin 274 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 256 bin 298 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 646 bin 976 adet arttı.

ARALIK AYINDA 620 504 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1)yapılan toplam 620 bin 504 adet taşıt içinde otomobil %70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17,4 ile kamyonet, %3,5 ile traktör, %3,1 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların %5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI %37,9 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin %37,9'u LPG, %36,8'i dizel, %24,9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2)otomobillerin oranı ise %0,4'tür.

ARALIK AYINDA 38 112 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 adet otomobilin %14,4'ünün Volkswagen, %12,5'inin Renault, %9,2'sinin Fiat, %7,6'sının Nissan, %6,3'ünün Toyota, %6,1'inin Hyundai, %5,9'unun Honda, %5,7'sinin Peugeot, %4,7'sinin Skoda, %4,6'sının Dacia olduğu, %22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin %43,9'u 1501-1600, %26,8'i 1401-1500, %12,8'i 1300 ve altı, %11,5'i 1301-1400, %3,9'u 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin %55,6'sı beyaz, %21,7'si gri, %7,3'ü siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %9,8'i diğer renklerdedir.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 13,4 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,4 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,6, minibüslerde 13,1, otobüslerde 12,9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15,9, motosikletlerde 13,1, özel amaçlı taşıtlarda 12,2 ve traktörlerde 23,2'dir."