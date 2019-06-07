Toyota ve Subaru’dan ortaklık!

TOYOTA ve Subaru 2005'ten bu yana geliştirme, üretim ve satış olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Bu örnekler arasında 2012'de yapılan ve birlikte geliştirilen arkadan itişli Toyota 86 ve Subaru BRZ; Toyota'nın hibrit teknolojisiyle yapılan ve Amerika'da satışa sunulan plug-in hibrit Subaru Crosstrek Hybrid gibi modeller bulunuyor. Yapılan işbirliği sayesinde Toyota ve Subaru ise, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor. Toyota ve Subaru, imza attıkları işbirliğiyle çeşitlenen ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyorlar. Bu yönde ilk adım olarak ise iki şirket teknolojilerini birleştirerek yüzde 100 elektrikli araçlara özel olarak bir platform geliştirecekler. Bu platform ise geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde C segmenti ve D segmenti sedanlar ile SUV'lar için kullanılabilecek.