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Topu Sonbahar’a attı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, faiz ve varlık alım politikası ile ilgili sinyal vermezken “Eylül’den sonra ne yapacağımızı da tartışmadık. Zira konseyimiz elde bilgi olmadan karar almaya zorlanmak istemiyor” dedi

Topu Sonbahar’a attı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, faiz ve varlık alım politikası ile ilgili sinyal vermezken “Eylül’den sonra ne yapacağımızı da tartışmadık. Zira konseyimiz elde bilgi olmadan karar almaya zorlanmak istemiyor” dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 10:24
Topu Sonbahar’a attı
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AVRUPA Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin bu aralar söyledikleri en az FED Başkanı Yellen’in söyledikleri kadar piyasaları etkiliyor. Dün de ECB’nin toplantısı sonrası Draghi’nin sözleri merakla beklendi.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi 20 Temmuz toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayarak mevduat faizini yüzde -0.40 seviyesinde tutmaya devam etti. Banka, beklentiler doğrultusunda daha önce ilan ettiği gibi aylık varlık alım tutarını da 60 milyar euro olarak belirledi. ECB’nin politika açıklamasında gelecekteki varlık alım miktarlarının belirlenmesinde verilerin ileriye dönük yönlendirmesi faydalanılacak. Mevcut varlık alım miktarı bu haliye Aralık 2016’ya kadar sürdürülecekken, enflasyon veya diğer ekonomik koşullarda kötüleşme olması halinde ek varlık  alımlarının yapılabileceği veya vadenin uzatılabileceği taahhüdü veriliyor. 
 
Temkinli konuşma
 
Ana hatlarıyla ECB Başkanı Mario Draghi’nin Portekiz konuşmasına göre daha temkinli bir hava çizen basın toplantısında, hala büyük miktarda genişlemeye ihtiyaç duyulduğunu altı çiziliyor. Bunun da nedeni, halen enerji fiyatlarındaki zayıflık nedeniyle manşet enflasyonun istenen seviyelere ulaşamamış olmasından ileri geliyor. 
Bankanın yüzde 2 olan enflasyon hedefine karşılık manşet TÜFE Haziran ayı itibariyle yüzde 1.3 seviyesinde, çekirdekte ise Haziran’da yükseliş görsek de o da yüzde 1.1 ile düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Banka 2018 yılı enflasyon tahminleri için bir önceki toplantıda sert bir aşağı yönlü revizyon yapmıştı. Buradan anlaşılan da enflasyonun 2018’de dip yaparak 2019’da hedefe giden bir patikaya gireceği yönünde bir çıkarım yapılabilir.
 
Draghi’den satır başları
 
-Enflasyon hedefinin yüzde 2 olarak belirlenmesinin nedenleri hala geçerli. Sabırlıyız bu hedef hâlâ yürürlükte.
-Sonbaharda karar alırken herşeyden çok ve ilk olarak enflasyonda geldiğimiz noktaya bakacağız.
-Enflasyonu aşağıda tutan faktörler bir süre daha devam edecek ancak kalıcı değiller.
-Ekonomide güçlü bir toparlanma yaşıyoruz ve ücretler ile fiyatların belirlediğimiz yörüngede hareket etmesini beklemeye devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası
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