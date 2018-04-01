Toplu ulaşıma 116 yeni otobüs

ANTALYA'DA kamu ve özel sektör işbirliği ile verilen toplu taşıma hizmeti 1 Nisan'dan itibaren devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının şubat ayında tek tip otobüse dönüşümün sağlanması üzerine Antalya'da 471 özel sektör ve 80 adet belediye otobüsü olmak üzere 551 araç ile toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyordu.

116 OTOBÜS DAHİL OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine 1 Nisan Pazar(dün) günü 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8.5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dahil etti. Özellikle ulaşım çağrı merkezine gelen istek ve talepler doğrultusunda sefere konulan yeni otobüslerle Antalya'da toplu ulaşım toplam 662 araçla sağlanacak. Böylece seferler sıklaşacak, vatandaşların duraklarda bekleme süresi azalırken, kırsal bölgelerde de ulaşım hizmeti verilmeyen nokta kalmayacak.

32 BİN TL GELİR GARANTİSİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay, vatandaşların ulaşım çağrı merkezine yaptıkları öneri, talep ve istekleri dikkate aldıklarını, yeni otobüslerin sisteme dahil edildiğini söyledi. Yeni otobüslerin toplu ulaşım esnafında mağduriyet yaratmayacağını vurgulayan Atalay, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma esnafının varlığını sürdürebilmesi için gelir gider dengesi sağlanmıştır. Bu anlamda toplu taşıma esnafının aylık 7800 km yapmasına karşılık sabit 32 bin TL kazanç sağlaması meclis kararı ile güvence altına alınmıştır. Böylece koyulacak yeni sefer ve hatlar vatandaş ulaşımını rahatlatırken, esnafın kazanç sisteminde herhangi bir değişime neden olmayacaktır" dedi. Hülya Atalay, vatandaşların toplu ulaşımla ilgili her türlü şikayet, talep ve önerilerini 606 07 07 nolu ulaşım çağrı merkezine bildirebileceklerini hatırlattı.