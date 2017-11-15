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Toplu ödeme yap hemen emekli ol

SGK ile Ziraat Bankası arasında yakında yapılacak protokol ile kredi çekip borcunu toptan kapatana emeklilik yolu açılacak

Toplu ödeme yap hemen emekli ol

SGK ile Ziraat Bankası arasında yakında yapılacak protokol ile kredi çekip borcunu toptan kapatana emeklilik yolu açılacak

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:23
Toplu ödeme yap hemen emekli ol
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MAAŞA KARŞILIK

Esnaf ve sanatkarlar, yaşları dolmasına rağmen prim borcunu ödeyemedikleri için emeklilikte sıkıntı yaşıyordu. Bu konu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından tekrar gündeme getirildi. Ziraat Bankası üst yöneticileriyle görüşen Palandöken, “SGK’ya borcu olan esnaf, maaşlarına karşılık kredi alabilecek” diye konuştu.

KATLANARAK BÜYÜYOR

Böylece esnaf ve sanatkarlar, kredi borcu bitene kadar maaşlarına dokunmayacak. Kredi borcu bittikten sonra da kesintisiz olarak emekli maaşlarını alabilecek. Bağkurlu’ların son ekonomideki dalgalanma dönemlerinde prim borçlarını ödeyemediklerine dikkat çeken Palandöken, “Bu borç katlanarak büyüyor ve emeklilik de bu yüzden zorlaşıyor” diye konuştu.
48 AY VADE İMKANI

TESK’e prim borcunun krediyle ödenmesi konusunda çok fazla başvurunun geldiğini belirten Bendevi Palandöken, şöyle dedi: “Emeklilik şartlarını tamamlamış olan ancak, prim borçları nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli, 48 ay vadeli emekli aylıklarına mahsuben Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırılacak. Bankayla bu konuda protokol imzalayacağız.”

ASKERLİK VE DOĞUM

Erken emeklilik için kadınlar sigorta sonrası 3 çocuk için 2160 gün kazanabiliyor. Erkekler ise sigorta öncesi askerlikleri borçlanarak 1 yıl erken emekli oluyor. Bunun için para yatırmak gerekiyor. Doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecekler de kredi imkânından faydalanabilir. Böylece toplu para yatırıp emekli olduktan sonra maaşlarından taksit taksit ödeyebilecekler.

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Emeklilik
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