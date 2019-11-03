TOKİ'den 348 lira taksitle ev

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. 24 ilde 1.936 konut başvuru önceliğine göre satılacak. TOKİ’nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor.

En fazla Balıkesir'de

Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Balıkesir 252, Bolu Mudurnu 246, Hatay 227, Ankara Kuzeykent 212, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç 195 en fazla açık satışta konut olan iller arasında yer alıyor. Ayrıca Kırşehir’de 53, Konya’da ise 2 konut pazartesi günü açık satış yöntemiyle satışa sunulacak.

5.500 lira şartı

Dar gelirlilere yönelik satışa sunulan 2+1 konutlara başvuracak vatandaşların, konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 25 yaşını doldurması gerekiyor.

Ayrıca projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması ile aylık hane halkı gelirinin en fazla net 5 bin 500 lira olması isteniyor.

240 ay vade

Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3+1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyenlerde ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartları aranıyor.

Konutlar niteliklerine ve bulunduğu şehirlere göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 96, 108, 120, 156, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. (Posta)

