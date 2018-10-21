TOKİ'nin indirim kampanyasından 13 bin kişi yararlandı

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yazılı açıklamasında, TOKİ'den sosyal konut satın alan çoğu alt gelir grubundan vatandaşlara yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduklarını hatırlattı.

"YASTIK ALTI"NDAN ÖDENDİ

Kampanyalarının oldukça ilgi gördüğünü belirten Turan, "TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyasından 13 bin 321 kişi yararlandı, kısmi ödemeler ile 588 milyon 575 bin lira toplam hasılat elde edildi. Bunun yüzde 97'si yastık altından ödendi." ifadesini kullandı.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, kampanyadan borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığını, bu kapsamda bin 907 vatandaşın 64 milyon 260 bin lira peşin ödeme yaptığını aktardı.

Ergün Turan, kampanya katılan vatandaşların yüzde 97'sinin borçlarını "yastık altı" denilen kişisel tasarruflarıyla kapattığını, bu doğrultuda 570 milyon liranın piyasaya girdiğini kaydetti.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle her geçen gün büyüdüğüne, Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Turan, "İnşaat sektörü, çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda, itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu....