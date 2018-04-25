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TOKİ kurası bugün çekilecek

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası bugün çekilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti.

TOKİ kurası bugün çekilecek

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası bugün çekilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
TOKİ kurası bugün çekilecek
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ORTA gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde bugün saat 10.00’da başlayacağını belirtti.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur” ifadesini kullandı.

SOSYAL KONUT ÜRETTİK

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, “Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu.

MAHALLE KONSEPTİNE DEVAM

TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Ergün Turan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Semt dokusunun hayat bulduğu ‘mahalle konsepti’ ile de üretimler hayata geçiriyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ KurasıToki
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