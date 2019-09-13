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TOKİ duyurdu! Yüzde 22 indirim...

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut,"Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum" dedi

EKONOMİ 13.09.2019, 11:47
TOKİ duyurdu! Yüzde 22 indirim...
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu  hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim  kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak  kampanyaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak. 

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri  alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin AA muhabirine  açıklamalarda bulundu.  Bulut, konut sektörünün öncüsü ve sosyal devletin yansıması bir kurum  olarak ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap  vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası  düzenlediklerini söyledi

 Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri  alıcılarından indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirten Bulut,  vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının  ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, bu kampanyada da indirim oranın yüzde  22 olduğunu dile getirdi.
 
 Kampanyada esnek ödeme kolaylığı
 
Bulut, indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri  alıcılarının 23 Eylül-18 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile  getirerek, "Kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen  vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu  tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından  yararlanılması mümkün olmayacak." dedi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme  planı uyguladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu: "Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da  yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin  yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim  kampanyasından faydalanabilecek. Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı  ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22  indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum."
 
  Bulut, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş  yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları  aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini  vurguladı.
 
  Aracı bankalardan konut kredisi kullanılabilecek
 
 Kampanyadan satışları 2018'in Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli  olarak idareden konut ve iş yeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç  30 Haziran 2018'den önce başlamış konut ve iş yerleri alıcılarının  yararlanabileceğini belirten Bulut, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin  indirim kampanyasına dahil edilmediğini söyledi. TOKİ Başkanı Bulut, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç  bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde  gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi  kullanabileceklerini dile getirdi.
 

#toki
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