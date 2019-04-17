TOKİ'den ucuz ev! Son gün 19 Nisan...

TOPLU Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep her geçen gün artıyor. 6 Mart’ta başlayan talep toplama süreci 19 Nisan Cuma günü sona eriyor.

Vatandaşların yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64’ün alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konutlar oluşturuyor. Kalan yüzde 36’sı ise orta gelir grubuna hitap eden 3+1 konutlardan meydana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas alınarak hayat bulacak.

MÜRACAATLAR BANKAYA

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere taleplerin alınması 4 ayrı gruba ayrılsa da banka şubeleri yoğunluktan payını alıyor.

Bilgi almak için TOKİ’nin internet sitesini kilitleyen vatandaşlar, aynı yoğunluğu bankalarda da yaşıyor. Vatandaşların başvuru için talep toplama işlemlerini yapan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine giderek, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1.000 lira ön kayıt ödemesi yapması gerekiyor.

Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘hak sahibi belirleme’ kurası çekilecek. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

İSTANUL'DA 6 BİN 300 ADET

50 bin sosyal konutun 6 bin 300'u İstanbul, 2 bin 394'ü Ankara, 2 bin 500'ü İzmir, 2 bin 200'ü Adana'da inşa edilecek. 67 şehirde hayata geçirilecek sosyal konut projesi, geriye kalan 14 ildeki arsa ve proje etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla 81 ile yayılacak. Sosyal konutların yüzde 64ü, yani 32 bin 198i alt gelir grubu vatandaşlara, yüzde 36sına karşılık gelen 17 bin 802i ise orta gelir grubuna yönelik olacak.

Sosyal konut hamlesiyle İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:

- Tuzla Aydınlı

- Başakşehir Ayazma

- Silivri Alipaşa

- Başakşehir Hoşdere

- Başakşehir Kayabaşı

EN UCUZU SİLİVRİ

İstanbul’da Başakşehir’de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul’un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Sosyal konutlar, en geç 36 ay içerisinde inşaatları bitirilip hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Yani hak sahibi evini teslim alıp yerleştikten sonra, kira öder gibi taksitlerini yatıracak. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak ve 13 bin 968 lira tutarında yüzde 12lik peşinat alınacak. Aylık 388 lira taksitle 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. 110 ve 128 metrekare 3+1 konutlar için ise 17 bin 72 lira tutarında yüzde 10 peşinat yatırılacak. 170 bin 720 lira değerindeki konutlar, 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

KURA MAYISTA

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik yaptığı açıklamada “50 bin konuta müracaat devam ediyor. 600 bine yakın başvuru var. Kuralar mayısta çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40’a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı” ifadelerini kullandı. Özçelik, bu süreçte en çok talebin alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 tipindeki konutlara geldiğini ifade etti.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

- TC vatandaşı olmak.

- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak.

- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak.

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı evi olmamak.

- Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira gelire sahip olmak.

- Bir hane halkı adına, yalnızca tek başvuru yapabilecek.