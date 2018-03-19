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TOKİ çekilişinde büyük sevinç

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'da yapımı tamamlanan 283 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Kurada kazananlar büyük sevinç yaşadı.

TOKİ çekilişinde büyük sevinç

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'da yapımı tamamlanan 283 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Kurada kazananlar büyük sevinç yaşadı.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:30
TOKİ çekilişinde büyük sevinç
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TOKİ, Adana merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mahallesi'nde 283 konutun hak sahipleri, bugün çekilen kura ile belirlendi. 283 konut için bin 893 başvuru yapılırken, başvuru sahipleri sabahın erken saatlerinde kura çekiminin yapıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda hazır bulundu. TOKİ yetkileri ile noter huzurunda yapılan kura çekiminde 2+1 odalı 187 konut için 1 şehit yakını, 94 engelli grubu, 585 emeklinin de içerisinde olduğu 1690, 3+1 odalı 96 konut için ise 2 şehit yakını, 16 engelli grubu, 185 normal olmak üzere 203 başvuru kurada yer aldı. Şehit aileleri kuraya dahil edilmeden, direkt olarak ev sahibi oldu. Adana 15. Noterliği denetiminde gerçekleştirilen kurada ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı.

"TOKİ SAYESİNDE EVİM OLDU"

Bir ömür boyu ev sahibi olmak için beklediğini söyleyen 80 yaşındaki Mustafa Yıldırım, "Kirada otururken, başvuru yaptık. Kurada ev bize de çıktı. Bu nedenle eşim ve torunumla büyük sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu. 35 yaşındaki TIR şoförü Sercan Büyüközer ise TOKİ çekilişine ilk kez katıldığını ve ev sahibi olduğunu belirterek, "İlk başvuruda evim olduğu için çok mutlu oldum" dedi.

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BaşbakanlıkTOPLU Konut İdaresiTokiAdanaKura çekimi
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