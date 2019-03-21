TOKİ borcu olana güzel haber! Bugün başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular bugün başladı

TOKİ borcu olana güzel haber! Bugün başladı
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VATANDAŞLARDAN gelen yoğun talep  üzerine geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için düzenlenen kampanyadan,  geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri  sahipleri yararlanabilecek.
Vatandaşlar, borç bakiyesini peşin olarak kapatması durumunda yüzde 22  oranında indirim imkanından faydalanabilecek. 
Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde  25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye, yüzde 22 indirim kampanyasından  kısmi olarak yararlanabilecek. 
Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla  hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde satış işlemlerini  gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. 
 210 bin alıcı yararlanacak 
Kampanyadan yaklaşık 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması  bekleniyor. 
 Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın  yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekirken, ayrıca geriye  dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekiyor. 
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde  söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. 
Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları  indirim kampanyasından faydalanamayacak. 
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini  kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış  sözleşmesini imzalamış oldukları Halkbank ve Ziraat Bankasından uygun fiyatlı  kredi kullanabilecek.

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