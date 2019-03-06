TOKİ başvuruları başlıyor! İşte başvuru tarihleri…

CUMHURBAŞKANI tarafından açıklanan düşük taksitli konut kampanyası şartları merak konusu. Açıklamaya göre 50 bin konut sahibini bulacak. Bu konutların fiyatlarının 116 bin ile 399 bin lira arasında değişecek. Peki, TOKİ’de sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ şartları neler?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI

Erdoğan,” 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir grubuna yönelik olan dairelerin taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın tekrar canlandırdıklarını kaydeden Erdoğan, “Prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası’nın hikayesi bir anlamda Türkiye’nin hikayesidir” dedi.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan’a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan’a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”

BAŞVURU ŞARTLARI

“Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2-1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1.000 lira başvuru ücreti alacağız.