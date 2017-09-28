'Tohumun yarısını üretiyoruz'

TÜRKİYE, artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor" dedi.Samsun'da düzenlenen 'TÜYAP Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Taşan, burada yaptığı açıklamada, TİGEM olarak hububat ve yem tohumunda öncülük yaptıklarını dile getirdi. Taşan, "Sebze tohumculuğunda Türkiye'de kullanılan tohumun yüzde 50'sini biz üretir hale geldik. Ayrıca sebze tohumu ihracat etmeye de başladık. Tabi bu ne demek yüzde 50'de açığımız bulunuyor, bu da yaklaşık 100 milyon dolar civarında açıcığımız var demektir. Bu yıl sebze tohumculuğuna da girdik. Antalya'da Boztepe Tarım İşletmesinde 10 dekar açık alanda 11 tane sera yaptık. Yerli sebze çeşitlerinden yeni çeşit ve hatlar geliştirerek yani tohumun ana materyalini elit tohumu yetiştirerek tohum üreticilerine bunu kazandıracağız. Böylece TİGEM olarak sebze tohumculuğuna biz de katkı sağlamış olacağız. Zaten hububat tohumunda bir sıkıntımız yok, Türkiye'de kullanılan hububat tohumun yüzde 80'ini biz sağlıyoruz. Yem bitkisinde açığımız var ama o da her geçen gün üretimi artıyor. Yıllık bin 500 ton civarında da biz yem bitkisi üretiyoruz. 50 bin dekar civarında tohum üretimi için özel sektöre kiraya verdiğimiz araziler var. Özellikle patates tohumu konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olan yüzde 25'lik tohum ihtiyacı bizim arazilerimizde özel sektör tarafından üretiliyor" diye konuştu.

'İSRAİL'E TOHUMLUK İHRAÇ EDİYORUZ'

Türkiye'de geçmişte yerleşmiş bazı deyimler olduğunu ifade eden Taşan, "Geçmişte 'Türkiye, tüm tohum ihtiyacını İsrail'den alıyor' diye deyimler vardı. O deyimlerin artık geçerliliği kalmadı. Türkiye, artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor. 10 yıl sonra belki tamamen sebze tohumu ihtiyacımızı karşılar duruma geleceğiz. Biz belki yüzde 50 tohumu ithal ediyoruz ama ihracatımız da var. Ancak sebze tohumunda halen dışa bağımlılığımız devam ediyor. Zaman içinde yerli ürünler teşvik edildikçe artık kendi tohumumuzu kendimiz üretir hale gelebileceğiz" dedi.