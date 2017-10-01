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'Tohumculukta önemli yerdeyiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerli tohumculukta çok önemli bir yerde olduklarını ifade ederek, İsrail’e dahi domates tohumu ihraç edildiğini söyledi

'Tohumculukta önemli yerdeyiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerli tohumculukta çok önemli bir yerde olduklarını ifade ederek, İsrail’e dahi domates tohumu ihraç edildiğini söyledi

01 Ekim 2017 Pazar 22:40
'Tohumculukta önemli yerdeyiz'
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BAKAN Fakıbaba, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hizmet binası açılış törenine katıldı. Türkiye'nin, dünyada yerli tohumculukta çok önemli yere sahip olduklarını kaydeden Bakan Fakıbaba, ülkede kullanılan tohumların yüzde 70’ini bakanlık olarak geliştirildiğini belirtti. Fakıbaba, "Bazen arkadaşlar domatesin tohumunu bile dışarıdan ithal ettiğimizi söylüyorlar. Bırakın tarım bakanı olarak bir Türk vatandaşı olarak bu söylem beni üzüyor. Oysa hem devletin, hem enstitümüzün, hem bakanlığımızın hem özel sektörün yaptığı o kadar güzel araştırmalar var ki, diğer ülkeler arasından sıraya girecek kadar önemli bir yere sahibiz. Tabi ithal ettiğimiz şeyler olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu özellikle belirtmek isterim. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var. Biz tarımda domates tohumunu bile İsrail’den aldığımıza yönelik açıklamalar var. Arkadaşlar zaman zaman alabilir ama biz İsrail’e domates tohumunu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Yerli tohumculukta çok önemli yerlere geldik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref Fakıbaba
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