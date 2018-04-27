Tofaş ilk çeyrek kârını açıkladı

TOFAŞ’ın ilk çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 325 milyon TL oldu.
Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte hasılat ise yüzde 8.4 artışla 4.44 milyar TL olarak gerçekleşti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.