Tofaş ilk çeyrek kârını açıkladı



TOFAŞ’ın ilk çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 325 milyon TL oldu.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte hasılat ise yüzde 8.4 artışla 4.44 milyar TL olarak gerçekleşti.