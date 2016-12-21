TOBB’da çalıştay yönetti

TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen İMKON İnşaat Sektörü Çalıştayı, yoğun katılımla yapıldı. İMKON ve TOBB işbirliği ile düzenlenen çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden inşaat müteahhitleri federasyonu genel başkanları, çeşitli illerden 50’ye yakın birlik başkanı ve birçok sektör temsilcisi katıldı. Sektörün sorun ve taleplerinin tartışıldığı çalıştayda, İMKON Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu yaptığı konuşmasında, Türkiye inşaat sektörünün ivedi olarak çözülmesi gereken birçok sorunu olduğunu söyledi. Tellioğlu, bu sorun ve taleplerin çalıştay öncesi yapılan daraltılmış toplantıda federasyon başkanlarıyla tespit edildiğini belirterek "Bu çalıştayın amacı tespit edilen sorun ve taleplerin konunun muhataplarına direkt olarak aktarmaya fırsat yaratmak. İlerleyen tarihlerde sorunların çözüleceğine ve taleplerimizin karşılanacağına sektör temsilcisi olarak inancımız tam” dedi.

Tellioğlu, ayrıca sektör ve sektör temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği emir doğrultusunda her türlü seferberliğe hazır olunduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çalıştayda sektöre önemli müjdeler verdi. Divan Başkanı Alaattin Çakır, kapanış konuşmasında "Çalıştayın ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını, 2017 yılının ülkemiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılın bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.



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