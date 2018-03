TOBB'da Moldova zirvesi

DÜZENLENEN foruma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Chiril Gaburici, Moldova İşadamları Derneği Genel Direktörü Alexandru Baltag ve geniş bir davetli topluluğu katıldı. Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, teşvik sistemi sayesinde 29 Mart’ta dünyada bir ilk yaşanacağını, bir kalemde 21 şirkete 129 milyar TL’nin üzerinde teşvik belgesi verileceğini söyledi.

'2017'DEKİ ARTIŞ ÜMİT VERİCİ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcilerin Moldova’da yaptığı yatırımlardan bahsederek, "Girişimcilerimiz başarılarıyla Türkiye ve Moldova arasında köprü olmak görevini layıkıyla yerine getirmektedirler. Otel, alışveriş merkezi, hastane, okul inşaatı ve bunların işletilmesi tekstil başta olmak üzere sanayi alanında üretim faaliyeti göstermektedirler. Müteahhitlerimiz 280 milyon dolarlık projeleri başarıyla tamamlamıştır. Yatırımcılarımız Moldova’da 6 bin kişiden daha fazla istihdam sağlamaktadır. Serbest Ticaret Antlaşması’nın katkısıyla ikili ticaretimiz de gelişmektedir. Serbest Ticaret Antlaşması’nın işleyişinde var olan sorunların kısa sürede aşılacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu antlaşmanın kapsamına hizmetler sektörünün de eklenmesinin de ülkelerimiz için yararlı olacağına inanıyoruz. 2017’de ticaret hacmimizdeki yıllık yüzde 22’lik artış bizler için ümit vericidir. 460 milyon dolarlık ticaret hacmimizi ilk aşamada 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

'TOBB'LA ÇALIŞIRSAK HEDEFİMİZE ULAŞIRIZ'

Moldova İşadamları Derneği Genel Direktörü Alexandru Baltag ise Moldova’nın imajını iyileştirmek, yatırımları ve iş fırsatlarını çekmek için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu toplantının Moldovalı iş insanları için önemli hedeflere hizmet ediyor. Bu hedeflerden bir tanesi de Moldova’nın imajını iyileştirmek, yatırımları ve iş fırsatlarını çekmek. Moldova’nın yurtdışında yeterince tanınmadığını düşünüyoruz ve iş fırsatları ülkemizdeki potansiyel yatırımcılara daha iyi iletilmeli diye düşünüyoruz. TOBB’daki dostlarımızla birlikte çalışarak bu hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK HACMİ YAKALAMAK'

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Chiril Gaburici, Türkiye ve Moldova arasında 1 milyar dolarlık bir ticaret hedefi olduğuna vurgu yaparak, "Her iki hükümete de çok teşekkür etmek istiyorum. Son dönemde çok büyük çaba sarf ettiler ve 2016 sonu itibariyle Türkiye ve Moldova arasında Serbest Ticaret Antlaşması imzalandı. Her iki tarafta iyi sonuçlar almak istiyor. Doğru hamlelerle her iki ülke ekonomisinin iyileşmesine çaba gösteriyoruz ve 1 milyar dolarlık bir ticaret hedefimiz var. Oldukça zorlayıcı ve iyi bir hedef ama bence bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE TİCARETİ DENGELENMELİ'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Moldova arasında devreye giren Serbest Ticaret Antlaşması’nın amaçlarına değinerek, ticareti arttırmak için Serbest Ticaret Antlaşması’nın revize edilmesi gerektiğini söyledi. Zeybekci, şöyle konuştu: "Türkiye ile Moldova arasında 2016 yılında devreye giren bir Serbest Ticaret Antlaşması var. Bun anlaşmadaki kastımız Moldova’dan daha çok ürün satın almak. Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek. Yoksa Türkiye ile Moldova ekonomisini kıyasladığımız zaman normalde olması gerek belki Türkiye’nin on satıp Moldova’dan bir veya iki alması şeklinde yaşanan bir gelişme olsaydı bu pek aykırı bir gelişme olmazdı ama biz dengelenmesini istiyoruz. Onun için Serbest Ticaret Antlaşması’ndaki amacımız da budur. Serbest Ticaret Antlaşmamızı hizmetler sektörünü de ekleyerek yeniden revize ederek önümüzdeki süreçte ticaretin artışını daha çok kamçılamak istiyoruz. 2017 yılında Moldova’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 22 arttı, Türkiye’nin Moldova’ya ihracatı yüzde 8,5 civarında arttı. 2018’in ilk iki ayındaki rakam da Moldova’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 44 arttı Türkiye’nin Moldova’ya ihracatında eksi görünüyor. İşte bunu kabul edemeyiz. En azından bizimkinin de bir miktar artması lazım. Onun için arkadaşlarımızın bu yönde teknik olarak işe başlamaları lazım."

'EN İDDİALI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ BİZDE'

Yatırım teşvik sistemi sayesinde Türkiye’de ve dünyada bir ilk yaşanacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye’nin 2018 yılıyla ilgili beklentileri yine pozitif yönde. Çünkü yatırımlara baktığımız zaman 2017 yılında 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgelerinde tutar olarak yüzde 81 artışımız var. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz şu anda. Bu teşvik sistemi sayesinde 29 Mart’ta Türkiye tarihinde bir ilk yaşayacağız. Dünya’da da bir ilk yaşanacak. Bir kalemde 21 şirketimize 129 milyar TL’nin üzerinde teşvik belgesi vereceğiz. Bu firmalarımız yatırıma başlayacaklar. Bu yatırımlarını da 2018-2019 sezonunda periyodunda tamamlayacaklar. Bu sadece proje bazlı özel yatırım teşvik sistemimizden gelen yatırımlar normal teşvik sistemimizden gelen yatırımlar buna dahil değil. Bununla beraber 2018 yılında beklentimiz 100 milyar doların üzerinde yatırım bekliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, TOBB ile Moldova İşadamları Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı.